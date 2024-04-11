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Gazze, savaşın gölgesinde buruk bir bayram geçiriyor...
7 Ekim'den bu yana İsrail'in hain saldırılarına maruz kalan Gazze halkı, aylardır yaşam mücadelesi veriyor.
Saldırılara aralıksız devam eden İsrail ordusu hedef gözetmeksizin bombalamaya devam ediyor.
İsrail, bayramda da durmadı
İmkansızlıklar içinde mübarek Ramazan ayını geçiren Gazze halkı, 30 günün ardından bayrama kavuştu.
İsrail ordusu, Gazze'ye yönelik saldırılarını Ramazan Bayramı’nda da sürdürdü.
Çocukların bayram eğlencesi
Gazze Şeridi'nde sivil sığınma alanlarında bulunan çocuklar bayramlıklarını giyip sokaklara koştu.
Çocuklar savaşın tüm yıkıcı etkisinin gölgesinde bayram sevincini yıkılan evlerin duvarlarından kayarak yaşadı.
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