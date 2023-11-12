Gazze'de dram! Erken doğan 37 bebek battaniyelerle korunuyor Gazze'den acı dolu görüntüler gelmeye devam ediyor. İsrail'in bomba yağdırdığı Şifa Hastanesi'nde erken doğan 37 bebek, hipotermiye yakalanmamaları için, hizmet dışı kalmaları sebebiyle kuvözlerinden ayrılarak battaniyelere sarıldı.

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7 Ekim'de Hamas'ın Tel Aviv'e attığı roketler sonrası savaş durumuna geçen İsrail, durmuyor, durdurulamıyor...

7 Ekim'de savaş kararı aldıklarını açıklayan İsrail ordusu, Gazze'yi adeta açık hava hapishanesine çevirdi.

11 binden fazla sivilin hayatını kaybettiği ve sık sık iletişim kesintilerinin yaşandığı Gazze, kaderine terk edilmiş durumda...

İlaç ve yakıt ihtiyacının olduğu Gazze'de hastaneleri vurarak savaş suçu da işleyen İsrail, yeni dünyaya gelen bebeklerin de ölmesine neden oluyor.

Sürekli Şifa Hastanesi'ni ve çevresini hedef alan İsrail nedeniyle 37 bebek, hizmet dışı kalmaları sebebiyle kuvözlerinden ayrılmak zorunda kaldı.

Bebekler battaniyeye sarıldı

Şifa Hastanesi'nde erken doğan 37 bebek, hipotermiye yakalanmamaları için, hizmet dışı kalmaları sebebiyle kuvözlerinden ayrılarak battaniyelere sarıldı.

O anların görüntüsü ise görenlerin yüreğini yaktı...

Binlerce çocuk, İsrail'in saldırıları nedeniyle hayatını kaybetti. Yaşayanların çoğu ise ailesini kaybederek tek kaldı.

İsraşl çocuk hastanelerini hedef alıyor!

Aksa Kanalı Telegram sayfasından verdiği haberde, Mehdi Çocuk Doğum Hastanesi'ne İsrail saldırıları sonucu iki doktor yaşamını yitirdi, hastaneye sığınan halktan da yaralananlar oldu.

Şifa Hastanesi'nde elektriklerin tamamen kesik olduğu, sağlık personeli, yaralılar ve sığınmacılarla birlikte içeride bulunan herkesin İsrail güçlerinin ateşine maruz kaldıkları ve çıkmak isteyenlere de ateş açıldığı aktarıldı.

Hizmet dışı kalan Şifa Hastanesi'nde ise elektrik olmadığından kuvözde oksijene bağlı bebeklerden ikisinin yaşamını yitirdiği ifade edildi.

Şİfa Hastanesi Müdürü Dr. Muhammed Ebu Silmiye, hastaneye İsrail silahlı insansız hava araçlarıyla ateş açıldığını söyledi.

UNICEF: Derhal ateşkes yapılmalı

Birleşmiş Milletler Uluslararası Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), X Platformundan yaptığı çağrıda, Gazze'deki hastanelerin ve çocukların korunmasını ve derhal insani ateşkes yapılmasını istedi.

"Bebekler süt eksikliği nedeniyle sususuzluk çekiyor"

Filistin Kızılayı da sosyal medya platformu Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Kudüs Hastanesi'ndeki bebekler süt eksikliği nedeniyle susuzluk çekiyor" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Gazze Sağlık Müdürü Munir el-Berş, cumartesi sabahı İsrail tanklarından fırlatılan iki roketin hastanenin yoğun bakım odalarından birine isabet ettiğini söylemişti.

Gazze Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra da daha önce yaptığı açıklamada, hizmetleri oldukça sınırlı olan El-Ehli Baptist Hastanesi'nin dışında kentteki tüm hastanelerin hizmet dışı kaldığını dile getirmişti.