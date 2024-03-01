Gazze'de Faruk Camisi enkazında cuma namazı İsrail'in 147 gündür sürdürdüğü insanlık suçu saldırılarla yerle bir olan Gazze'de insanlar, cuma namazını Faruk Camisi'nin yıkıntıları arasında kıldı.

AA

Dünyanın gözleri önünde Gazze'de insanlık ölüyor...

Hastane, okul, dini mabed... Hedef gözetmeksizin yapılan saldırılar İsrail soykırımına dönüştü.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 147 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

Sivil can kaygı 30 bini geçti

İsrail güçlerinin son 24 saatte Gazze Şeridi'nde 193 Filistinliyi daha öldürdüğü kaydedilen açıklamada, Gazze'de hayatını kaybedenlerin sayısının 30 bin 228'e yükseldiği aktarıldı.

Açıklamada, son saldırılarda İsrail güçlerinin 920 Filistinliyi daha yaraladığı ve Gazze Şeridi'nde toplam yaralı sayısının 71 bin 377'ye ulaştığı bildirildi.

İsrail güçlerinin son 24 saatte "16 katliam" gerçekleştirdiği ifade edilen açıklamada, hala enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı vurgulandı.

Yıkıntılar arasıda saf tuttular

Yerle bir olan şehirde, insanların kafalarını sokacak evleri olmadığı gibi tedavi olacakları hastane ne de ibadet edebileceği cami kaldı.

Bu kapsamda bugün kılınan cuma namazından çarpıcı kareler objektiflere yansıdı.

Gazze'de Filistinliler, cuma namazını İsrail saldırısında yıkılan Faruk Camisi enkazında kıldı.

Yıkıntılar arasında saf tutan Filistinlilerin görüntüleri görenleri hüzne boğdu.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)