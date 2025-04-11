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AA

İsrail, Gazze'ye yönelik saldırıları sürüyor.

Gazze'ye bomba yağdıran İsrail, 50 binden fazla masumun hayatını kaybetmesine neden oldu.

Gazze'yi açık hava hapishanesine çeviren İsrail, yardım girişlerine de müsaade etmiyor.

Bu nedenle Gazze'de yaşayanlar, açlıkla baş başa kalmış durumda...

Bazı zamanlarda hayır kurumların dağıttığı yemekler, umut olsa da uzun vadede yeterli olmuyor.

İNSANİ KRİZ DERİNLEŞİYOR

İsrail'in 2 Mart'tan bu yana sınır kapılarını insani yardım girişine tamamen kapattığı ve saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde, gıda krizi giderek derinleşiyor.

SICAK YEMEK DAĞITILDI

Bir hayır kurumu tarafından, Gazze kentinin doğusundaki Şucaiyye Mahallesi'ndeki Filistinlilere, sıcak yemek dağıtımı yaptı.