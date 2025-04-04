Gazze'de Filistinlilere yemek dağıtıldı

AA

Ateşkesi ihlal eden İsrail, Gazze'ye aralıksız saldırıyor..

Gazze'de masumları hedef alan İsrail, açık hava hapishanesine çevirdiği bölgeye yardımların da girmesine izin vermiyor.

Öyle ki, Gazze'de özellikle çocuklar açlıkla mücadele ediyor.

Geçtiğimiz aylarda açlık ve soğuk nedeniyle Gazze'de birçok çocuk hayatını da kaybetti.

İNSANİ KRİZ DERİNLEŞİYOR

İsrail'in ateşkesi bozarak Gazze Şeridi'ne saldırılara devam etmesi ve sınırların kapalı tutulması nedeniyle kentte insani kriz giderek derinleşiyor.

HAYIR KURUMLARI DESTEK OLMAYA ÇALIŞIYOR

Bazı hayır kurumları, Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'ndaki Filistinlilere yemek dağıttı.

Yiyecek bulmakta zorluk çeken Filistinliler, dağıtılan yemeklerden alabilmek için yoğunluk oluşturdu.

İSRAİL GAZZE'DE İŞGALİNİ GENİŞLETİYOR

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, 2 Nisan'da yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'nde ateşkesi bozarak tekrar başlattıkları saldırıları genişlettiklerini duyurmuştu.

İsrail ordusunun Gazze'ye 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği 50 binden fazla can alan saldırılarında hastaneler, barınma merkezleri ve yerinden edilen Filistinlilerin çadırları da vuruldu.

Saldırılar nedeniyle altyapısının tamamına yakını yok olan Gazze'deki yaklaşık 2,3 milyon Filistinlinin yüzde 90'ı, 7 Ekim'den beri en az bir kere yerinden edildi.

Yerinden edilen Filistinliler, Gazze'ye insani yardım girişinin engellenmesi nedeniyle insani felaketin ortasında bir yandan İsrail saldırılarından korunmaya diğer yandan da zorlu şartlarda hayatta kalmaya çalışıyor.