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AA & Ensonhaber

7 Ekim 2023'ten beri Gazze'de büyük bir katliama ve yıkıma girişen İsrail, uzun süren görüşmelerin ardından bir kez daha Hamas ile ateşkes masasına oturdu.

İsrail'deki aşırı sağcı koalisyon ortaklarının baskılarına rağmen, kırılgan ve gergin görüşmeler, ateşkes kararı ile sonuçlandı.

ATEŞKESİ İLK TRUMP DUYURDU

ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, İsrail ve Hamas arasında anlaşma sağlandığını duyurdu:

Orta Doğu'da esirler konusunda (Gazze'de ateşkes) anlaşma sağlandı. Kısa sürede serbest kalacaklar. Teşekkürler.

GAZZE'DE ATEŞKES SEVİNCİ

Filistinlilerin toplandığı, Gazze'deki Aksa Şehitleri Hastanesi bahçesinde sevinç gözyaşları vardı.

Filistinliler, kararın ardından birbirlerine sarıldı, bazıları da secdeye kapandı.

