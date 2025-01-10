Gazze'de gazeteciler basın tarihinin en korkunç katliamını yaşıyor

AA & Ensonhaber

Bugün Türkiye'de "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü" kutlanıyor.

Peki ya Filistin'de görev yapan ve İsrail'in saldırılarına maruz kalan gazeteciler...

Filistin Gazeteciler Sendikası, İsrail'in soykırım yaptığı Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023'ten bu yana medya mensuplarının 1.640 saldırıya uğradığını bildirdi.

"BASIN TARİHİNİN EN KORKUNÇ KATLİAMI"

Sendika, Gazze'de "basın tarihinin en korkunç katliamına maruz kaldığını" belirtti.

İsrail, 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırılarını kadın, çocuk, hastahane, cami okul, basın ilk yardım yani sivil ayrımı yapmadan sürdürüyor.

202 GAZETECİYİ KAYBETTİK

Zaman zaman Türk ekiplerinin ya da Türkiye'deki medya organlarının temsilcilerinin de maruz kaldığı bu sadırılarda şu ana kadar toplam 202 basın mensubu yaşamını kaybetti.

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde dünyanın her köşesinde çeşitli zorluklarda mesleğini icra etmeye çalışan gazetecileri sevgi ve saygı ile anıyoruz.