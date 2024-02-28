Gazze'ye gece boyunca bomba yağdı! Çocukların cansız bedeni enkaz altından çıkarıldı İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları gece de durmadı. Vurulan binaların enkaza dönmesiyle arama-kurtarma çalışması başlatıldı.

AA & Ensonhaber

İsrail'in saldırıları gece boyunca durmadı...

Gazze halkı, yoğun bombardımana uğradı.

Deir al Balah kentindeki bir binaya düzenlenen saldırı sonucu ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.

Çocukların cansız bedeni enkazdan çıkarılıyor

Saldırı sonrası bölgeye gelen Filistinliler, yıkılan binaların enkazında arama kurtarma çalışması yaptı.

Enkaz altında kalan çocukların cansız bedenine ulaşıldı.

Hastanede hizmet durdu

Bölgede sağlık hizmetlerinde yaşanan aksaklıklar nedeniyle yaralılara da müdahale edilemiyor.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail askerlerinin çekildiği Han Yunus kentindeki Nasır Hastanesi'nde bulunan 120 hastanın tahliye edilmesi gerektiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin hastaneyi hizmet veremez hale getirdiği ve sağlık ekiplerinin hastaları tedavi edemediğine dikkat çekilerek, hizmet verilebilmesi için acil bir dizi bakıma ihtiyaç olduğu kaydedildi.

Hastanedeki 120 hastanın tedavi için başka hastanelere nakledilmesi gerektiğine vurgu yapılan açıklamada, uluslararası kuruluşlara hastanenin ihtiyaçlarını karşılaması ve tüm sağlık personelinin serbest bırakılması için İsrail'e baskı yapma çağrısında bulunuldu.

Can kaybında acı bilanço

Bölgedeki son duruma göre; hayatını kaybedenlerin sayısının 29 bin 878’e, yaralı sayısının ise 70 bin 215’e yükseldiği belirtildi.