Gazze'de genç anne dördüz bebekleriyle yaşam mücadelesi veriyor İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sırasında dördüz bebeklerini dünyaya getiren Filistinli anne, bebeklerine süt ve yiyecek bulmakta zorlandığını söyleyerek yardım çağrısında bulundu.

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İHA

İsrail'in abluka altındaki Gazze'ye yönelik saldırıları devam ediyor.

Bir yandan saldırılarla bir yadan açlıkla savaşan Gazze'de durum her geçen gün daha da vahim bir hal alıyor.

Saldırılar sırasında dördüz bebeklerini doğurdu

Savaşın başladığı tarihte hamile olan ve saldırılar sırasında dördüz bebeklerini dünyaya getiren İman el-Mısri, 2 aylık bebekleriyle yaşam mücadelesi veriyor.

Zor anlarını anlattı

Deyr el-Balah kentindeki Birleşmiş Milletler’e ait bir okulda ailesiyle birlikte yaşayan Mısri, zor şartlarda hayatta kaldıklarını anlattı.

Cibaliye Mülteci kampına sığındılar

Hamileyken ailesiyle birlikte sığındıkları Beyt Hanun Hastanesi'nden Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliye Mülteci Kampı’na gittiklerini belirten Mısri, daha sonra ise sığınma merkezine dönüştürülen bir okula yerleştiklerini ifade etti.

Sezaryenle 4 bebeğini doğurdu

Mısri, "Sığınma merkezinde bir süre kaldıktan sonra hamileliğimin sekizinci ayında doğum semptomları gösterdim. İsrail saldırıları nedeniyle büyük zorluklarla Nuseyrat Mülteci Kampı’ndaki El Awda Hastanesi'ne gittik. Orada sezaryenle Yasser, Tia, Linn ve Muhammed’i doğurdum." dedi.

"Onlara süt ve yiyecek bulmakta zorlanıyorum"

Yetersiz beslenme ve gerekli ilaçların bulunamaması nedeniyle bebeklerden birinin solunum rahatsızlığı yaşadığını ve hastanede tedavi gördüğünü belirten Mısri, "Dördüzler doğduktan sonra durumun çok tehlikeli olması nedeniyle bizi hastaneden barınma merkezine götürecek araba ya da ambulans bulamadık, bu yüzden eşeklerin çektiği arabaları kullanmak zorunda kaldık. Sığınma merkezinde çocuklarım için hijyen, ısınma, yiyecek ya da bebek bezi yok. Onlara süt ve yiyecek bulmakta zorlanıyorum.” şeklinde konuştu.

Toplam 9 çocuğunun olduğunu ifade eden Filistinli anne, yardım kuruluşlarına ailesinin güvenli ve temiz bir merkeze götürülmesi, çocuklar için süt ve battaniye dağıtılması çağrısında bulundu.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)