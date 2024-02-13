Gazze'de hastanede elektrik kesintisi 1 çocuğun ölümüne neden oldu Han Yunus'taki Nasır Hastanesi'nde elektriklerin kesilmesi nedeniyle yoğun bakım ünitesinde tedavi gören 10 yaşındaki bir kız çocuğu hayatını kaybetti.

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AA

İsrail'in Filistinlilere yönelik insanlık dışı uygulamaları devam ediyor.

Katil İsrail savaş uçaklarının Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'a düzenlediği hava saldırıları sonucu kentteki Nasır Hastanesi'nde elektrikler tamamen kesildi.

Hastanede görev yapan Filistinli doktor Muhammed Eymen, konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Elektrik kesilince yoğun bakımcaki çocuk hayatını kaybetti

Hastanenin yoğun bakım ünitesinden kendi çektiği bir görüntüyü paylaşan Eymen, "Nasır Hastanesi'nde elektrikler kesildiği için 10 yaşındaki kız çocuğu şehit oldu." ifadesini kullandı.

Eymen'in yayınladığı videoda, yoğun bakım ünitesinde kolları ve bacakları bandajlı 10 yaşındaki kız çocuğunun hareketsiz bir şekilde uzandığı görülüyor.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Ölü sayısı 30 bine dayandı

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 12 bin 300'ü çocuk, 8 bin 400'ü kadın olmak üzere 28 bin 473 Filistinli öldürüldü, 68 bin 146 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 232'si karadan işgal sürecinde olmak üzere 569 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Binlerce Filistinli alıkonuldu

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 394 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ile Hizbullah Hareketi arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana yaşanan çatışmalarda 192 Hizbullah mensubu, 8 Emel Hareketi üyesi, 31 Lübnanlı sivil, 1'i asker 2 Lübnanlı güvenlik görevlisi, 6 İsrailli sivil ve 10 İsrailli asker öldürüldü.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)