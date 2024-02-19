Gazze'de hayatını kaybedenlerin sayısı 29 bini aştı Yoğun bombardımana uğrayan Gazze Şeridi'nde 29 bin 92 kişi yaşamını yitirirken yaralı sayısı ise 69 bin 28 oldu.

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ensonhaber.com

İsrail'in Filistin'e yönelik 7 Ekim'den bu yana devam eden saldırılarında savaş suçu işleniyor.

Kadınların ve çocukların hedef alındığı savaşta, bölgeye gece-gündüz demeden bomba yağıyor.

Şans eseri hayatta kalanların zorlu mücadelesi ise devam ediyor.

Can kaybı 29 bin 92 oldu

Her geçen gün can kaybının arttığı bölgeden yeni açıklama geldi.

Gazze Sağlık Bakanlığı'nın pazartesi günü yaptığı açıklamada; son 24 saatte 107 Filistinlinin öldüğü, 145 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 29 bin 92'ye, yaralananların sayısı ise 69 bin 28'e yükseldi.

Kıtlık tehlikesi

Birleşmiş Milletler (BM), İsrail'in yoğun saldırısı altındaki Gazze Şeridi'nde 2,2 milyon kişinin kıtlık tehlikesiyle karşı karşıya olduğu uyarısında bulundu.

BM'ye göre, Gazze'de 378 bin kişi Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması (IPC) ölçeğine göre "felaket" olarak adlandırılan 5. seviye, 939 bin kişi de "acil durum" olarak bilinen 4. seviye açlıkla karşı karşıya bulunuyor.

Özellikle Gazze'nin kuzeyinde yaşayan Filistinlilerin un bulamadıkları için hayvan yemlerini öğüterek tüketmek zorunda kaldığı ve onun da tükendiği bildiriliyor.