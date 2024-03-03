Gazze'de hayatını kaybedenlerin sayısı 30 bin 410 oldu

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana sistematik olarak saldırdığı Gazze'de hayatını kaybedenlerin sayısı artıyor.
Bölgeden gelen son açıklamada can kaybının 30 bin 410'a yükseldiği belirtildi.
Yaralı sayısı ise 71 bin 700 oldu.
Patlama sesleri durmuyor
İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus şehrine hava saldırılarına devam ederken, kente karadan da baskınlar düzenledi.
Görgü tanıklarının verdiği bilgilere göre, İsrail askerlerinin şehre karadan saldırılarında patlama ve ağır makineli tüfek sesleri duyuldu.
Hava bombardımanının yanı sıra İsrail askeri araçları Han Yunus'un kuzey ve batısından şehrin içine doğru ilerleyişini sürdürdü.
Bebekler yetersiz beslenme nedeniyle ölüm tehlikesiyle karşı karşıya
İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları aralıksız devam ederken kente uyguladığı ambargo nedeniyle insani yardımların girmemesi sonucu Filistinliler, açlık ve yetersiz beslenmeyle mücadele ediyor.
Beslenme sorunu yaşanan çok sayıda Gazzeli çocuk, ölüm tehlikesiyle karşı karşıya.
Yetersiz beslenme sorunu yaşayan yeni doğan bebekler, Beyt Lahya kentindeki Kamal Advan Hastanesi'nde kısıtlı imkanlarla tedavi görüyor.
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