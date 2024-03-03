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Gazze'de hayatını kaybedenlerin sayısı 30 bin 410 oldu

Gazze'de hayatını kaybedenlerin sayısı 30 bin 410 oldu Gazze Şeridi'ne yönelik havadan, karadan ve denizden devam eden saldırılarda can kaybında bilanço her geçen gün artıyor.