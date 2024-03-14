Gazze'de hayatını kaybedenlerin sayısı 31 bin 341'e yükseldi İsrail ordusunun Gazze'ye yönelik saldırılarının 5. ayında can kaybı 31 bin 341'e yükselirken, saldırılarda yaralananların sayısı 73 bin 134'e ulaştı.

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İHA

Gazze'de 160 gündür kan akıyor...

İsrail ordusunun Gazze'ye yönelik saldırıları 7 Ekim'den bu yana aralıksız sürüyor.

Bir yandan bombalar altın hayatta kalmaya çalışan Gazze halkı bir yandan da açlık ve susuzlukla mücadele ediyor.

İnsani kriz dorukta

İsrail ordusunun insani yardımları engellemesi bölgede açlık ve susuzluğun da tehlikeli seviyelerde seyretmesi, insani krizi doruğa çıkarıyor.

Bölgede sivil yerleşim yerlerine, insani yardım taşıyan araçlara saldıran İsrail ordusunun dur durak bilmeyen bombardımanında can kaybı da artmaya devam ediyor.

Son 24 saatte 69 kişi hayatını kaybetti

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından son rakamlara ilişkin yapılan açıklamada, bölgede son 24 saatte düzenlenen saldırılarda 69 Filistinlinin yaşamını yitirdiği, 110 Filistinlinin de yaralandığı aktarıldı.

Can kaybı 31 bin 341'e yükseldi

Saldırıların başlamasından bu yana hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısının ise 31 bin 341’e, yaralananların sayısının da 73 bin 134‘e yükseldiği belirtildi.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail’in saldırılarının başladığı tarihten bu yana Batı Şeria ve Kudüs’te en az 433 Filistinlinin hayatını kaybettiğini, 4 bin 700 Filistinlinin ise yaralandığını açıkladı.

Bin 208 Filistinli Yahudi yerleşimciler tarafından yerlerinden edildi

Yahudi yerleşimcilerin şiddet eylemleri nedeniyle bin 208 Filistinlinin yerinden edildiği vurgulanan açıklamada, bu durumun en az 198 haneyi etkilediği kaydedildi.

Açıklamada, Batı Şeria’da İsrail ordusunun gerçekleştirdiği operasyonlarda 82 binanın yıkılması nedeniyle 238’i çocuk 537 Filistinlinin de yerinden edildiği ifade edildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)