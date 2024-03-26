Gazze'de hayatını kaybedenlerin sayısı 32 bini aştı İsrail saldırıları sonucu Gazze Şeridi'nde bilanço giderek artıyor. Yapılan son açıklamada 32 bin 414 sivilin hayatını kaybettiği beirtildi.

DHA

Dünyanın izlediği savaşta kan durmuyor.

Gazze halkı, yaklaşık 6 aydır saldırılara uğruyor.

Her geçen gün can kaybının arttığı savaşta, son duruma ilişkin açıklama geldi.

Son 24 saate 81 kişi öldü

Gazze'de bulunan Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail’in 7 Ekim’den bu yana Gazze Şeridi’nde düzenlediği saldırılarda son 24 saatte 81 sivilin yaşamını yitirdiğini, 93 sivilin ise yaralandığını açıkladı.

Can kaybı 33 bine yaklaşıyor

Böylelikle 32 bin 414 sivilin hayatını kaybettiği, 74 bin 787 sivilin ise yaralandığı da belirtildi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)