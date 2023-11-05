Gazze'de iletişim ve internet kesildi İsrail'in Gazze'ye hava saldırıları şiddetlenirken bölgede iletişim ve internet hizmetleri kesildi.

AA

Abluka altındaki Gazze Şeridi, 30gündür İsrail'in zulmüne uğruyor..

El Kassam Tugayları ve İsrail arasında 7 Ekim'den bu yana süren çatışmaları bahane eden İsrail, Hamas ile savaşıyor görüntüsü altında Gazze'deki sivillere ölüm yağdırıyor.

"Tüm iletişim ve internet hizmetleri tamamen kesildi"

Bölgede su ve yakıt sıkıntısı sürerken, bir kez daha iletişim ve internet sorunu ortaya çıktı.

Filistin Telekomünikasyon Şirketi Paltel'dem açıklamada, "Daha önce yeniden bağlanan ana hatlar, İsrail tarafından yine kesildi." ifadesi kullanıldı.

Saldırılar şiddetlendi

Bölgede İsrail'in hava saldırılarının da şiddetlendiği belirtiliyor.

İsrail bugün, Gazze'deki hastaneleri hedef göstermişti.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)