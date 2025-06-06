Gazze'de İsrail bayram sabahında da saldırdı

AA

Kurban Bayramı, Gazze'de bombalar altında yaşanıyor...

Gazze'de bayram sabahında da İsrail, durmadı ve bomba atmaya devam etti.

İsrail'in saldırıları yüzünden masum bir çocuk daha hayattan koparıldı...

BÖLGEDEN ACI KARELER GELİYOR

İsrail'in saldırıları sonrası bir çocuk daha hayatını kaybetti...

Anne ve babasının başında gözyaşlarıyla beklediği çocuğun son anları, görenlerin de yüreğini burktu.

Gazze'de İsrail'in saldırıları yüzünden çocuklar ya açlıktan ya da bombalar nedeniyle hayatını kaybediyor.

GAZZE'DE YAŞAYANLAR YERİNDEN EDİLİYOR

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında Gazze'deki gelişmeler hakkında bilgi verdi.

İsrail ordusunun Gazze içinde zorla yer değiştirme emri vermeye devam ettiğini belirten Dujarric, en son Gazze Şeridi'nin üçte birini temsil eden Kuzey Gazze, Gazze ve Deyr el-Belah bölgelerindeki 54 mahalle için yer değiştirme emri yayımlandığını söyledi.

Dujarric, "Mart ayında düşmanlıkların yeniden tırmanmasından bu yana İsrail ordusu (Gazze'de) 35 yerinden etme emri verdi ve 640 binden fazla insanı kaçmaya zorladı. Bu rakam, Gazze'deki her üç Filistinliden neredeyse birine tekabül ediyor." diye konuştu.

Öte yandan Gazze'de sağlık tesislerine yönelik İsrail saldırılarının devam ettiğine dikkati çeken Dujarric, Gazze kentindeki hastane saldırısında en az 3 gazetecinin hayatını kaybettiğini belirtti.

"SİVİLLER KORUNMALI"

Dujarric, "Her zaman vurguladığımız gibi, siviller ve sağlık çalışanları her zaman korunmalıdır." dedi.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail ordusu, Gazze kentinde bulunan El-Ehli Baptist Hastanesi'nin avlusunu insansız hava araçlarıyla (İHA) bombalamış, saldırıda Semir er-Rufai, Süleyman Hüccac, İsmail Bedh ve Ahmed Kalça isimli 4 gazeteci hayatını kaybetmiş, bazı gazeteciler de yaralanmıştı.

4 Filistinli gazetecinin daha hayatını kaybetmesiyle, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda ölen gazetecilerin sayısı 225'e yükseldi.

Gazze'deki Filistinliler, İsrail ordusunun "gerçeklerin dünyaya duyurulmaması adına gözdağı vermek amacıyla gazetecileri kasıtlı olarak hedef aldığını" belirtiyor.