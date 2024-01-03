Gazze'de İsrail katliamı... Ölü sayısı 22 bin 313'e yükseldi Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail saldırılarında can kaybının 24 saatte 128 artarak, 22 bin 313'e yükseldiğini duyurdu.

AA

İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki katliamları devam ediyor.

Hedef gözetmeksizin yapılan saldırılarda siviller hedef alınıyor.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, son 24 saatten sonra oluşan verileri duyurdu.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 89 gündür devam eden saldırılarındaki can kayıplarına ilişkin bilgi verildi.

24 saatte 128 sivil daha katledildi

Açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında son 24 saatte 128 Filistinlinin daha öldürüldüğü, 261 Filistinlinin de yaralandığı belirtildi.

Can kaybı 22 bin 313 oldu

İsrail güçlerinin son 24 saatte ailelere yönelik 10 katliam gerçekleştirdiği kaydedilen açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda öldürülen Filistinlilerin sayısının 22 bin 313'e, yaralananların sayısının da 57 bin 296'ya çıktığı aktarıldı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)