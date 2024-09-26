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Gazze'de İsrail katliamı: Sivil can kaybı 41 bin 534'e yükseldi

Gazze'de İsrail katliamı: Sivil can kaybı 41 bin 534'e yükseldi Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 41 bin 534'e, yaralıların sayısı ise 96 bin 92'ye çıktı.