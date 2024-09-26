AA
İsrail'in Gazze'deki katliamı tüm dünyanın gözü önünde devam ediyor.
Hedef gözetmeksizin İsrail ordusu tarafından yağdırılan bombalar altında her gün kayıplar artıyor.
356 gündür devam eden saldırılarda can kaybı sayısı güncellendi.
SİVİL CAN KAYBI 41 BİN 534 OLDU
Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'ne son 24 saatte düzenlenen 4 saldırıda 39 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 86 Filistinlinin de yaralandığı belirtildi.
İsrail'in 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısının toplam 41 bin 534'e, yaralıların sayısının 96 bin 92'ye yükseldiği kaydedildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış