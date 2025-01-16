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AA

İlk saldırılar, 7 Ekim 2023 yılında başladı...

O günden itibaren hiçbir şey de eskisi gibi olmadı.

Bir hafta sonra başlatılan kara harekatının birkaç hafta sürmesi beklenirken, çatışmalar 15 ay boyunca devam etti ve İsrail’in 1948’den bu yana en uzun süren soykırımı haline geldi.

Gazze'de öldürülen Filistinliler: 46.707

Gazze'de öldürülen çocuklar: 13.319

Gazze'de enkaz altında kalan Filistinliler: 11 bin

Gazze'de yaralanan Filistinliler: 110 bin 265

Gazzw'de yerinden edilen Filistinliler: 1,9 milyon (nüfusun %90'ı)

Savaş sırasında sağlık tesislerine yönelik saldırılar: 654

Ölen sağlık çalışanları: 1.060

Zarar gören veya yıkılan okullar: 534 (okulların yüzde 95'i)

Resmi eğitim dışındaki çocuklar: 660.000 (tüm okul çağındaki çocuklar)

Hasar gören veya yıkılan evler: 436.000 (toplamın %92'si)

SİVİLLER HEDEF ALINDI

İsrail’in Gazze’ye yönelik yoğun bombardımanları, sivilleri hedef aldı.

Filistinli sağlık yetkililerine göre 46 binin üzerinde kişi hayatını kaybederken, 110 binden fazla kişi yaralandı.

"İSRAİL SAVAŞ SUÇLARI İŞLEDİ"

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Ofisi, İsrail’in saldırılarında sivil ölümleri göz ardı ettiğini belirterek savaş suçları işlendiği suçlamasında bulundu.

TUTUKLAMA EMRİ ÇIKARILDI

Uluslararası Ceza Mahkemesi, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında savaş suçları nedeniyle tutuklama emri çıkardı.

MAHALLELER HARABEYE DÖNDÜ

Gazze’deki altyapı tamamen çöktü. Birleşmiş Milletler raporlarına göre, Gazze'deki evlerin yüzde 90’ı ya yıkıldı ya da ağır hasar gördü.

Okullar, hastaneler, camiler ve kamu binaları bombalanırken, yaklaşık 1.9 milyon kişi yerinden edildi.

Gazze'deki okul binalarının neredeyse tamamı hasar gördü veya yıkıldı ve hiçbiri faaliyette değil.

"KAYIP BİR NESİL"

Gazze'deki 660 bin okul çağındaki çocuk, bir yıldan fazla süredir resmi eğitime erişemiyor.

Cambridge akademisyenleri ve BM'nin birlikte yürüttüğü bir araştırmaya göre, savaş oradaki eğitimi beş yıla kadar geriye götürecek ve kalıcı travma yaşayan kayıp bir nesil yaratma riski taşıyor.

HASTANELER BİLE BOMBALANDI

İsrail güçleri savaş boyunca Gazze'deki hastaneleri defalarca bombaladı, kuşattı ve saldırdı. Sağlık görevlileri öldürüldü, yaralandı, gözaltına alındı ve işkence gördü.

Dünya Sağlık Örgütü`nün (WHO) Ocak 2025 tarihli verilerine göre, savaşın başlangıcından bu yana sağlık tesislerine yönelik 654 saldırı kaydedildi.

Hemşireler, sağlık görevlileri, doktorlar ve diğer sağlık personeli de dahil olmak üzere 1.050`den fazla sağlık çalışanı öldürüldü, çoğu iş yerlerinde. Düzinelercesi gözaltına alındı ve en az üçü İsrail gözaltında öldü.

İsrail'in Gazze'ye giden yardımları kontrol etmesi ve bölgedeki tarımsal üretimi yok etmesi, yaygın açlık ve yetersiz beslenmeye yol açtı.

ÇOCUK VE KADINLAR HEDEFTEYDİ

BM Ocak ayında Gazze'de iki yaş altı çocukların ve kadınların yüzde 96`sının gerekli besinleri alamadığını, 345 bin kişinin felaket düzeyinde gıda sıkıntısıyla karşı karşıya olduğunu ve 876 bin kişinin acil durum seviyesinde gıda güvensizliğiyle karşı karşıya olduğunu açıklamıştı.

Gazze'nin ağaç örtüsünün en az yarısı yok oldu, toprak ve su kirlendi ve tarım arazilerinde büyük hasar oluştu.

Ekolojistler ve akademisyenler, yıkımın ekosistemler, biyolojik çeşitlilik, gıda güvenliği ve bölge sakinlerinin sağlığı üzerinde uzun vadeli etkileri olacağını söylüyor.

İnsan Hakları İzleme Örgütü, İsrail ordusunun ağustos ayı sonuna kadar 54 su deposundan en az 31'ini tahrip ettiğini veya yok ettiğini tespit etti.

Mühimmat ve yangınlardan kaynaklanan zehirli kalıntılar hem toprağı hem de su kaynaklarını kirletti.