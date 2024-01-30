Gazze'de kaçırılan 100 Filistinlinin cenazesi toplu mezara gömüldü Savaşın başladığı tarihten bu yana saldırıların şiddeti artarak devam ederken İsrail ordusu, hastane baskınında kaçırdığı 100 cesedi teslim etti. Cesetlerden bazılarının organlarının çalındığı tespit edildi.

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İHA

Gazze'de 7 Ekimden bu yana katliam sürüyor.

İsrail ordusu, hedef gözetmeksizin hastane, cami, barınma merkezi gibi tüm yaşam ve sığınma alanlarını bombalayarak yerle bir etti.

Can kaybı 26 bin 751 oldu

Saldırılarda hayatını kaybeden Filistinli sayısı 26 bin 751 oldu.

Savaşta can veren vatandaşların en az 11 bini çocuk, 7 bin 500’ü ise kadınlara ait olduğu biliniyor.

100'den fazla ceset kaçırıldı

Filistinli yetkililer, İsrail güçlerinin, geçen kasım ayında Gazze'deki Şifa Hastanesi'ne baskını sırasında hastanenin morgunda ve avlusunda bulunan 100'den fazla cesedi kaçırdığını duyurdu.

Organları çalındı

Kimliği tespit edilemeyen cesetlerde incelemeler sonucu vücutlarından bazı organların çalındığı görüldü.

Cesetler toplu mezarlığa gömüldü

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre; İsrail, savaşın başladığı tarihten bu yana Gazze'nin çeşitli bölgelerinden kaçırdığı Filistinlilere ait 100 cesedi Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı'ndan Gazze tarafına teslim etti.

Yetkililer İsrail ordusunun teslim ettiği 100 Filistinli vatandaşı, Refah kentinde bulunan toplu mezara gömüldü.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)