Gazze'de kalıcı ateşkes için 8 ülke bir araya geliyor

Haber Merkezi

Türkiye, Gazze için yoğun diplomasi faaliyetlerini sürdürüyor...

Gazze Temas Grubu'nun 8 üye ülkesinin bakanları ile Arap Ligi ve İslam İş Birliği Teşkilatı Genel Sekreterleri, Gazze için bir kez daha bir araya geliyor.

Yarın Mısır'ın başkenti Kahire'de gerçekleşecek toplantıya, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da katılacak.

GAZZE'NİN YENİDEN İMAR PLANI ELE ALINACAK

Dışişleri Bakanı Fidan toplantıda, Türkiye’nin, 4 Mart'ta Arap Ligi Olağanüstü Zirvesi’nde kabul edilen, Gazze’nin yeniden imarına yönelik plana desteğini teyit edecek.

Gazze’de ateşkesin müteakip aşamalarının bir an evvel hayata geçirilmesinin ve ateşkesin kalıcı hale getirilmesinin önemini vurgulayacak.

İnsani yardımların yeniden başlatılmasının hayati öneme sahip oluğuna dikkat çekecek.

Toplantıda, Filistin’in bağımsız ve egemen bir devlet olarak tanınmasına yönelik ortak çabaları da ele alınacak.

KALICI ATEŞKES İÇİN 8 ÜLKE BİR ARAYA GELİYOR

Gazze Temas Grubu, 11 Kasım 2023'te Türkiye, Filistin, Endonezya, Katar, Mısır, Nijerya, Suudi Arabistan ve Ürdün'ün bir araya gelmesi ile oluşturuldu.

Bakanlar Komitesi Londra, Paris, New York, Vaşington, Ottava, Brüksel, Oslo, Madrid ve Amman’ın da aralarında bulunduğu çeşitli merkezlerde toplam 18 girişim gerçekleştirdi.