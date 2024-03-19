Gazze'de kan durmuyor: Can kaybı 31 bin 819'a yükseldi İsrail ordusunun 7 Ekim'den bu yana devam eden saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 31 bin 819'a yükselirken, acımasız saldırılardan yaralananların sayısı ise 73 bin 934'e ulaştı.

İHA

İsrail ablukası altında olan Gazze Şeridi'nde durum her geçen gün daha vahim bir hal alıyor.

Hedef gözetmeksizin saldırılarını sürdüren İsrail ordusu, hastane, okul, sivil yerleşim yerlerini bomba yağdırmaya devam ediyor.

Saldırılar devam ediyor

Uluslararası uyarıları hiçe sayan İsrail, Ramazan ayında da saldırılarını sürdürerek Gazze halkına adeta işkence ediyor.

Filistin Sağlık Bakanlığı, 165 gündür Gazze Şeridi'ne hava, kara ve denizden devam eden saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlilere ilişkin açıklama yaptı.

Son 24 saatte 93 kişi hayatını kaybetti

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in ablukası altındaki Gazze Şeridi'ne son 24 saatte düzenlediği 9 saldırıda 93 kişinin hayatını kaybettiği, 142 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Can kaybı 31 bin 819'a ulaştı

Açıklamada, Gazze Şeridi'nde 7 Ekim'den bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının 31 bin 819'a, yaralı sayısının ise 73 bin 934'e yükseldiği belirtildi.

Baskın düzenlendi

İsrail ordusu, dün yerel saatle 02.00'de Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki yaklaşık 30 bin kişinin sığındığı Şifa Hastanesi'ne baskın düzenlemişti.

Hastane saldırısında 20 kişi hayatını kaybetti

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana 4'üncü kez baskın düzenlediği hastanede, 20 kişi hayatını kaybetti.

Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamada, İsrail askerlerinin hastaneden çekildiği ifade edildi.

200 kişi gözaltına alındı

Baskın sırasında hastaneye giren buldozerlerin hastanenin avlusunu yıktığı ve askerlerin hastane içinde arama yaptığı, yaklaşık 200 kişiyi gözaltına aldığı öğrenildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)