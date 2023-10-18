Gazze'de katledilenler için bütün camilerde gıyabi cenaze namazı kılınacak Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, İsrail'in Gazze'de yaptığı saldırılar sonucu vefat edenler için bugün öğle namazı öncesi bütün camilerde salaların okunacağını ve öğle namazını müteakip gıyabi cenaze namazı kılınacağını belirtti.

AA & Ensonhaber

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada İsrail'in Gazze'deki bir hastaneye düzenlediği bombalı saldırının uluslararası hukuku ve vicdanları alt üst ettiğini ifade etti.

"İçerisinde kadınların, çocukların, yaşlıların ve masum sivillerin olduğu bir hastaneyi vurmak hiçbir inanç, değer ve gerekçeyle açıklanamaz" ifadesine yer veren Erbaş, Gazze halkına yönelik sürdürülen insanlık dışı saldırıların ve kuşatmanın bir an evvel sona ermesi gerektiğini vurguladı.

Erbaş, "Bu alçakça saldırıyı kınıyor, sorumlularını lanetliyorum. Saldırılarda vefat eden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum" ifadesini kullandı.

Bütün camilerde gıyabi cenaze namazı kılınacak

Erbaş, saldırılar sonucu vefat edenler için bugün öğle namazı öncesi bütün camilerde salaların okunacağını ve öğle namazını müteakip gıyabi cenaze namazı kılınacağını duyurdu.

Erbaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: