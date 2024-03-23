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Gazze'de katliam! Can kaybı 32 bini aştı

Gazze'de katliam! Can kaybı 32 bini aştı İsrail ordusunun Gazze'ye yönelik acımasız saldırıları devam ederken, Filistin Sağlık Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre 32 bin 134 kişi hayatını kaybederken yaralı sayısı 74 bin 412'ye ulaştı.