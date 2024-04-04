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Gazze'de katliam devam ediyor! Can kaybı 33 bini aştı

Gazze'de katliam devam ediyor! Can kaybı 33 bini aştı İsrail ordusunun 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye yönelik sürdürdüğü saldırılarında 33 bin 37 kişi hayatını kaybederken, 75 bin 668 kişi de yaralandı.