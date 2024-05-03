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Gazze'de katliam devam ediyor: Can kaybı 34 bin 622'ye ulaştı

Gazze'de katliam devam ediyor: Can kaybı 34 bin 622'ye ulaştı İsrail'in 7 Ekim'den bu yana saldırdığı Gazze Şeridi'nde hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 34 bin 622'ye ulaşırken, bombardımanlarda yaralananların sayısı ise 77 bin 867'ye yükseldi.