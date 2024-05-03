İsrail ordusunun 210 gündür saldırdığı Gazze'de durum her geçen daha vahim bir hal alıyor.
İsrail'in hedef gözetmeksizin bombaladığı Gazze Şeridi'nde can kaybı günden güne artış gösterirken, hayatını kaybedenlerin büyük bir çoğunluğu çocuk ve kadınlardan oluşuyor.
Saldırılar aralıksız devam ediyor
Özellikle okul, cami, hastane, sivil yerleşim alanlara saldıran İsrail, sivil altyapıyı yerle bir ediyor.
Son olarak Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, 7 Ekim 2023'ten bu yana sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verdi.
Son 24 saatte 26 Filistinli öldü
Açıklamada, İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 26 Filistinlinin daha hayatını kaybettiği, 51 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.
İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne son 10 günde düzenlediği saldırılarda 439 Filistinli hayatını kaybettiği, 720 kişinin de yaralandığı ifade edildi.
Can kaybı 34 bin 622'ye ulaştı
İsrail'in 210 gündür Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 34 bin 622'ye, yaralı sayısının da 77 bin 867'ye yükseldiği kaydedildi.
Cenazelere ulaşılamıyor
Açıklamada ayrıca enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu, engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış