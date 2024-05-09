Gazze'de katliam devam ediyor: Can kaybı 35 bine dayandı

İsrail ordusunun 7 aydır tam abluka altına aldığı Gazze'de durum içler acısı bir halde...
İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı her geçen gün artarken, ölenlerin 14 bin 994'ünü çocuklar ve 9 bin 850'sini kadınlar oluşturuyor.
Filistinliler açlıktan ölüyor
Saldırılarla mücadele etmesinin yanı sıra insani yardımların engellenmesiyle açlık savaşı veren Filistin halkı, artık yetersiz beslenme nedeniyle de ölüyor.
Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 216 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.
Son 24 saatte 60 Filistinli öldü
Açıklamada, İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze'nin çeşitli yerlerine düzenlediği saldırılarda 4 katliam gerçekleştirdiği, saldırılarda 60 Filistinlinin daha hayatını kaybettiği, 110 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.
Can kaybı 34 bin 904'e çıktı
İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 34 bin 904'e çıktığı aktarılan açıklamada, yaralı sayısının 78 bin 514'e yükseldiği kaydedildi.
Cesetlere hala ulaşılamıyor
Açıklamada ayrıca, hala enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı vurgulandı.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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