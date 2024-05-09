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Gazze'de katliam devam ediyor: Can kaybı 35 bine dayandı

Gazze'de katliam devam ediyor: Can kaybı 35 bine dayandı Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre İsrail ordusunun 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye yönelik saldırılarında hayatını kaybedenleri sayısı 34 bin 904'e ulaşırken, yaralananların sayısı ise 78 bin 514'e yükseldi.