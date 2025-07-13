Gazze'de soykırım var: 5 aylık bir bebek daha öldürüldü

İsrail'in, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları sürüyor....
7 Ekim 2023'ten bu yana devam eden saldırılarda, 60 bine yakın Filistinli hayatını kaybetti.
İsrail'in soykırım ve abluka politikalarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı da her geçen gün artıyor...
GAZZE'DE BİR EVE SALDIRDI
İsrail ordusu bu kez, Ekim 2023’teki El-Ehli Baptist Hastanesi saldırısına “mağdurları taşıyan ambulansın içindeydim” sözleriyle tanıklık eden Ebu Abdullah el-Benna’nın Gazze kentindeki evini hedef aldı.
5 AYLIK BEBEK YAŞAMINI YİTİRDİ
Saldırıda, El-Benna’nın kızı, damadı ve 5 aylık torunu Muhammed Abdullah es-Sawafiri hayatını kaybetti.
El-Benna, aynı zamanda El Ehli Baptist Hastanesi'nin lojistik servisinde çalışıyor.
VEDA TÖRENİ DÜZENLENDİ
Hayatını kaybeden üç kişi için El-Ehli Baptist Hastanesi’nde veda töreni düzenlendi.
Cenazeler, Gazze kentinin doğusundaki Şeyh Şaban Mezarlığı’nda toprağa verildi.