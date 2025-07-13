Gazze'de soykırım var: 5 aylık bir bebek daha öldürüldü İsrail ordusu, Ekim 2023’teki El-Ehli Baptist Hastanesi saldırısına şahitlik eden Ebu Abdullah el-Benna’nın evini hedef aldı. Saldırıda 5 aylık Muhammed Abdullah es-Sawafiri, annesi ve babası ile hayatını kaybetti.