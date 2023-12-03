Gazze'de katliam var! Bir haftada 72 kişi öldü... Filistinli gruplarla abluka altındaki Gazze Şeridi'nde yaşanan çatışmalarda öldürülen İsrail askeri sayısının 72'ye çıktığı belirtildi.

AA

İsrail'in Gazze'deki soykırımı hız kesmeden devam ediyor.

7 Ekim'den bu yana korkunç saldırılara maruz kalan Gazze adeta yerle bir olurken, binlerce sivil de can verdi.

İsrail ve Hamas arasında sağlanan mutabakat sonrasında bölgede ateşkes ilan edilse de, bu sürecin sona ermesi ardından saldırılar yoğunlaştı.

Ölü sayısı 72 oldu

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyini karadan işgale başladığı 27 Ekim'den bu yana bölgedeki çatışmalarda öldürülen İsrail askeri sayısı 72'ye yükseldi.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, 14 Kasım'da Gazze'de ağır yaralanan bir askerin öldüğü kaydedildi.

Gazze'de dün yaşanan çatışmalarda da bir askerin daha yaşamını yitirdiği ifade edildi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)