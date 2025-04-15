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AA

Gazze’de çocuklar açlıktan ölüyor...

Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinin doğusunda bulunan Beni Suheyla beldesinde yaşayan Osama Kamal El Rakab da bu trajedinin simgelerinden biri haline geldi.

Ciddi sağlık sorunları yaşayan ve çadırda yaşam mücadelesi veren küçük Osama’nın yurt dışında tedavi görmesi gerektiği doktorlar tarafından belirlenmiş olmasına rağmen, İsrail’in kapalı tuttuğu sınır kapıları nedeniyle sevk işlemleri gerçekleştirilemiyor.

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"GİRİŞİMLER KABUL EDİLMEDİ"

Osama'nın annesi, Anadolu Ajansı’na yaptığı açıklamada, oğlunun sağlık durumunun ciddi risk altında olduğunu belirterek, savaş süresince 4-5 kez sevk için başvuruda bulunduklarını ancak bu girişimlerin hiçbirinin kabul edilmediğini ifade etti.

"OĞLUM 9,5 KİLO"

Açıklamasında, "Oğlum daha önce 14 kilo ağırlığındaydı, şimdi ise yalnızca 9,5 kiloya düştü." diyen acılı anne, yaşanan kıtlık nedeniyle çocuğun ihtiyaç duyduğu özel besinlere erişemediklerini söyledi.

Osama’nın sağlıklı kalabilmesi için düzenli olarak et, protein, yağ ve yumurta gibi besinlere ihtiyaç duyduğunu, ancak sınırların kapalı olması nedeniyle bu gıdalara ulaşamadıklarını dile getirdi.

"ACİL MÜDAHALE ZORUNLU"

Gazze’de sağlık hizmetlerine ve temel gıda maddelerine erişimin kısıtlanması, bölgedeki binlerce hasta ve çocuğun hayatını doğrudan tehdit etmeye devam ediyor.

Yaşanan insani kriz, uluslararası toplumun acil müdahalesini zorunlu kılıyor.