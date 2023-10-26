Gazze'de öldürülen çocukları görmeyen FOX 'köpekler bombalardan korkuyor' haberi yaptı Filistin'de her gün binlerce insan İsrail tarafından katliama uğrarken ABD kanalı FOX News, İsrail'deki evcil hayvanların yaşadığı zorluklarla ilgili haber yaptı.

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ensonhaber.com

İsrail-Filistin arasındaki savaş 20. gününde de şiddetlenerek devam ediyor.

Hava saldırılarıyla Gazze'yi yerle bir eden İsrail durmak bilmiyor.

Binlerce kişinin hayatını kaybettiği saldırılarda şehir tanınmaz hale geldi.

Kara harekatına hazırlanan İsrail saldırılarına devam ederken bölgeden de acı görüntüler gelmeye devam ediyor.

İnsanlık dramı yaşanıyor

Her gün onlarca çocuğun öldüğü Gazze'de insanlık dramı yaşanıyor.

Bombaların altında yaşam savaşı veren Gazzeli çocuklara karşı ise batı medyası adeta kör durumuna düştü.

Fox algı girişimi yaptı

İsrail'in katlettiği Filistinlileri görmeyen ABD kanalı FOX News yeni bir algıya kalkıştı.

FOX News kanalı, dün işgali altındaki Filistin topraklarından bir canlı yayın yaptı.

Hayvanlar, çocuklardan değerli görüldü

FOX News muhabiri sanki çocuklar öldürülmüyormuş gibi "Evcil köpekler bombalardan korkuyor" haberi yaptı.

Köpeklerin korkusunu ekrana taşıdı

Trey Yingst isimli muhabir, bomba ve füze seslerinden dolayı evcil hayvanların korku içinde olduklarından bahsetti.

Yayına konuk olan Barack Levy Siegel adındaki bir kişi ise elinde tuttuğu köpek için "Barışçıl bir köpek" ifadesini kullandı.

"Burada gürültü olduğundan çok korkuyor"

FOX News muhabiri Trey Yingst konuşmasında şunları söyledi:

Bu sınır yakınındaki toplulukların bulduğu küçük bir yavru, çok tatlı ve utangaç. Ancak burada çok gürültü olduğundan çok korkuyor. Onu Gazze sınırına yakın küçük bir köyde buldular. Cumartesi sabahı saldırı esnasında bu yavrunun ailesinin öldüğünü ve sadece onun kurtulduğunu söylediler. Onlar sadece hayvanlarıyla hayatlarını yaşayan sıradan aileler. Bu militanların evlere girip çok sayıda kişiyi öldürdüğünün başka bir göstergesi. İsrail ülkenin güneyindeki hayvanlar için bir topluluk oluşturdu.

Onbinlerce kişi yerinden edildi

İsrail ordusunun 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne aralıksız olarak sürdürdüğü saldırılar nedeniyle bugüne kadar yüz binlerce Filistinli bölgenin kuzeyinden güneyine kaçmak zorunda kaldı.

Gazze'den bölgeye her gün yüzlerce Filistinli daha göç etmeye devam ederken, İsrail makamlarınının sınırlı sayıda yardım tırına izin vermesi nedeniyle, kamplarda yaşayanlar oldukça zorlu koşullara katlanmak zorunda kalıyor.