Gazze'de ölü sayısı 10 bin 328'e dayandı! Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "İsrail'in saldırılarında ölenlerin sayısı son 24 saatte 306 artarak 10 bin 328'e yükseldi. Ölenlerin 4 bin 237'si çocuk, 2 bin 719'u kadın" ifadeleri yer aldı.

AA

İsrail 7 Ekim'den bu yana Gazze'yi vurmaya devam ediyor...

Hamas'ın Tel Aviv'e attığı roket saldırıları sonrası savaş durumuna geçen İsrail, Gazze'yi adeta abluka altına aldı.

Gazze'yi açık haav hapishanesine çeviren ve tamamen kuşatan İsrail, ateşkes çağrılarına da kulaklarını tıkadı.

En büyük desteği ABD'den alan ve Gazze'yi tamamen ele geçirmeyi hedefleyen İsrail, binlerce masumu öldürdü.

Çocuk, genç, yaşlı demeden binlerce kişiyi öldüren İsrail, gelecek olan yardımların ise ulaşmasına izin vermiyor.

Yiyecek, ilaç ve yakıtn ihtiyacı bulunan Gazze'de ölü sayısına dair yapılan son açıklama ise acı bilançoyu bir kez daha ortaya koydu.

Ölü sayısı güncellendi

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: İsrail'in saldırılarında ölenlerin sayısı son 24 saatte 306 artarak 10 bin 328'e yükseldi. Ölenlerin 4 bin 237'si çocuk, 2 bin 719'u kadın.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme” gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail, Gazze'den düzenlenen saldırılarda 315’i asker 1400'den fazla İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.

İsrail’e göre 31 Ekim’den bu yana Gazze Şeridi’ndeki çatışmalarda ölen asker sayısı 30'a yükselirken, Kassam Tugayları'nın elinde 242 İsrailli esir bulunuyor. İşgal altındaki Batı Şeria’da da bir İsrail askeri öldü.

Yahudi yerleşimciler: 163 Filistinliyi öldürdü

Batı Şeria ve Kudüs’te İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimciler, 163 Filistinliyi öldürdü.

İsrail ordusu, Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesini, Nasr Çocuk Hastanesini, El-Ehli Baptist ve Türk-Filistin Dostluk hastanelerini, tahliyeye zorladığı Filistin Kızılayı'na bağlı Kudüs ve Endonezya hastanelerinin çevresini vurdu. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda 63 Hizbullah mensubu ile 4 İsrail askeri öldü.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)