Gazze'de sağlık hizmetlerinde son durum! Emel Hastanesi'nin cerrahi bölümünün çalışmalar durdu İsrail işgali ve saldırıları altındaki Gazze Şeridi’nin güneyinde yer alan Emel Hastanesi’nin cerrahi bölümünün, oksijen yetersizliği nedeniyle tamamen hizmet dışı kaldığı bildirildi.

AA

Gazze’deki insanlık dramı devam ediyor.

İsrail saldırıları altında 26 binden fazla sivil hayatını kaybederken hayatta kalanlar ise çaresiz bir mücadelenin içinde.

Şehirde açlık başgösterirken sağlık hizmetleri de aksak bir şekilde devam ediyor.

Cerrahi bölüm çalışmayı durdurdu

Bu kapsamda Emel Hastanesi'nin cerrahi bölümünün çalışmaları, oksijen yetersizliği nedeniyle durdu.

Filistin Kızılayı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Gazze Şeridi’nin güneyindeki Han Yunus kentinde Kızılay'a bağlı çalışan Emel Hastanesi’nin oksijen stokunun tamamen bittiği duyuruldu.

Açıklamada, hastanenin 8 gündür İsrail ordusu tarafından kuşatma altında olduğuna dikkat çekilerek, “Emel Hastanesi'ndeki cerrahi departmanı, oksijen kaynaklarının tükenmesi nedeniyle çalışmayı tamamen durdurdu. Hastane çevresinde devam eden bombardıman ve saldırılar devam ederken, (İsrail) işgal güçleri, sekizinci gününde de hastaneyi hedef almaya ve kuşatmaya devam ediyor.” ifadeleri kullanıldı.

İsrail güçlerinin hastane çevresinde hareket eden her şeyi hedef aldığına işaret edilen açıklama, şöyle devam etti:

"Hastaneye şu ana kadar yerinden edilmişlerden 3 şehit ve 4 yaralı getirildi. Çok sayıda yaralı ve şehit ise hala hastane çevresinde bulunuyor ve ekiplerimiz onlara ulaşamıyor."

İsrail güçlerinin tehditleri nedeniyle çok sayıda ailenin Kızılay merkezine ve Emel Hastanesi'ne sığındığı vurgulanan açıklamada, İsrail güçlerinin aynı zamanda Han Yunus’taki Kızılay merkezini de tank atışlarıyla hedef aldığı ve kuşatma altında tuttuğu vurgulandı.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 11 bini çocuk, 7 bin 500’ü kadın olmak üzere 26 bin 422 Filistinli öldürüldü, 65 bin 87 kişi yaralandı. Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 220'si karadan işgal sürecinde olmak üzere 557 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 378 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana sınırda devam eden çatışmalarda 30 Lübnanlı sivil ve 174 Hizbullah mensubu ile 6 İsrailli sivil ve 10 İsrail askeri öldü.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)