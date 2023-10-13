Gazze'de saldırıdan kaçanlar Şifa Hastanesi'ne sığınıyor İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Gazze sakinlerine evlerini boşaltmaları için çağrı yapıldı. Saldırılardan kaçmaya çalışan yüz binlerce Filistinli ise Şifa Hastanesi'ne sığınarak korunmaya çalışıyor.

ensonhaber.com

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı bir operasyon başlattı.

Bu operasyon kapsamında İsrail'e füze atan Hamas, Tel Aviv'de de kritik noktaları ele geçirdiğini duyurdu.

Hamas güçleri yapılan operasyon kapsamında ayrıca, Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek ele geçirdi.

Bunun akabinde savaş moduna geçtiklerini açıklayan İsrail, Gazze'yi vurmaya başladı.

Saldırılarda en fazla zararı çocuklar gördü

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 500'ü çocuk, 276'sı kadın olmak üzere 1537 kişinin hayatını kaybettiğini, 6 bin 612 kişinin yaralandığını duyurdu.

İsrail'den bir yazılı açıklama daha

Hala daha saldırı altında olan Gazze'ye dair, İsrail'den bir yazılı açıklama geldi.

Gazze sakinlerinin evlerinin boşaltılması istendi

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Gazze sakinlerine evlerini boşaltmaları için çağrı yapıldı. Açıklamada, Gazze sakinlerinin haritada gösterildiği gibi Gazze Vadisi'nin güneyine gitmeleri istendi.

Gözden Kaçmasın İsrail medyası: İsrail güvenlik güçleri kara harekatına hazırlanıyor Haberin Detayları

Filistinli vatandaşlar, Şifa Hastanesi'ne sığınıyor

Bu uyarının ardından yüz binlerce Filistinli evlerini terk ederek, Şifa Hastanesi'ne sığınmaya veya hastanenin çevresine çadırlar kurmaya başladı.