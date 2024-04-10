Gazze'de saldırılar altında bayram namazı kılındı 7 Ekim'den bu yana İsrail'in saldırıları altında olan Gazze halkı, bayram namazı için erkenden kalkarak yıkılmış camilere gidip saf tuttu.

AA

Gazze halkı acı dolu bir bayrama uyandı...

6 aydır İsrail ordusunun hain saldırıları altında olan Gazze'de 33 bini aşkın Filistinli hayatını kaybetti.

Bayramda da saldırılar devam ediyor

Bir yandan saldırılarla mücadele eden halk, bir yandan da açlık ve susuzluk içinde yaşam savaşı veriyor.

Ramazanı imkansızlıklar içinde geçiren ve ibadetlerini yerine getiren halk, bugün bayrama kavuştu.

İsrail'in abluka ve saldırılarının Ramazan Bayramı'nda da sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde buruk bir bayram geçiyor.

Bayram namazı için saf tuttular

7 Ekim'den bu yana savaşın gölgesinde olan Gazze'de vatandaşlar bayram namazı için saf tuttu.

Gazze kentindeki Filistinliler, bayram namazını, İsrail saldırıları sonucu ağır hasar gören en büyük ve en eski camisi olarak bilinen tarihi 'Büyük Ömeri Camii' diğer bir adıyla Gazze Ulu Camii'nde kıldı.

Gazze'nin Refah kentindeki Filistinliler ise bayram namazı İsrail saldırıları sonucu yıkılan El Huda Camii’nde kıldı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)