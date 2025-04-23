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AA

Gazze'de katliam devam ediyor...

Gazze'de 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana, kadınlar ve çocuklar acımasızca katlediliyor.

İsrail ordusunun abluka altına aldığı Gazze'de durum, her geçen dün daha vahim bir hal alıyor.

İSRAİL DURMUYOR

ABD'nin desteğini arkasında hisseden İsrail, tüm uluslararası uyarılara rağmen saldırılarını sürdürüyor. Ateşkesi ihlal eden ve saldırılarını sürdüren İsrail, dünyadan gelen çağrılara kulaklarını tıkamış durumda.

ÇOCUKLAR ÖLÜYOR

7 Ekim'den bu yana devam eden saldırılarda hayatını kaybedenlerin büyük bir kısmı çocuklardan oluşuyor.

İsrail'in hedef gözetmeksizin bombaladığı Gazze'de bugüne kadar binlerce çocuk hayatını kaybetti.

SAVAŞIN GÖLGESİNDE YAŞAM...

Çocuk olmaktan önce yaşam mücadelesini öğrenen küçükler, savaşın gölgesinde hayatta kalmaya çalışıyor.

Elleri yüzleri kana bulanan çocuklar, savaşın acımasızlığını illiklerine kadar hissediyor.