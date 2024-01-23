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Gazze'de savaşta son durum! Can kaybı 25 bin 490 oldu

Gazze'de savaşta son durum! Can kaybı 25 bin 490 oldu İsrail'in saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısı son 24 saatte 195 artarak 25 bin 490'a, yaralı sayısı da 63 bin 354'e yükseldi.