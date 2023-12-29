Gazze'de siviller katlediliyor! Hayatını kaybedenlerin sayısı 21 bin 507 oldu İsrail'in saldırısı altındaki Gazze'de can kaybında bilanço giderek ağırlaşıyor. Açıklanan son duruma göre son 24 saatte vefat edenlerin sayısı 187 arttı.

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Gazze'de kan durmuyor...

İsrail'in 7 Ekim'de başlattığı saldırılar tüm şiddetiyle devam ediyor.

Gece-gündüz durmadan bölgeye bomba yağdıran İsrail ordusu, sivilleri hedef alıyor.

Gazze’deki Sağlık Bakanlı Sözcüsü Eşref Kudra, bölgedeki son durumu açıkladı.

İsrail’in saldırılarında öldürülenlerin sayısı son 24 saatte 187 artarak 21 bin 507'ye, yaralı sayısı da 55 bin 915'e yükseldi.

53 hastane ile 23 sağlık merkezini hizmet dışı kaldı

İsrail'in Gazze'de sağlık sistemine yönelik ihlallerine ilişkin de Kudra, İsrail ordusunun Gazze'de 312 sağlık çalışanını öldürdüğünü aktararak, bazılarının uzmanlık alanına az rastlandığına dikkati çekti.

Kudra, İsrail'in 104 ambulansı kullanılmaz hale getirdiğini, 142 sağlık kuruluşunu kasıtlı olarak hedef aldığını, 53 hastane ile 23 sağlık merkezini hizmet dışı bıraktığını ve Gazze'nin kuzeyinde sağlık sistemini ortadan kaldırdığını söyledi.

Gazze'nin kuzeyinde 800 bin kişi sağlık hizmetlerine erişemiyor

Kudra, Gazze'nin kuzeyinde 800 bin kişinin sağlık hizmetine erişemediğine dikkati çekerek, İsrail'in baskın ve hedef alması nedeniyle hizmet dışı kalan Gazze'nin en büyük sağlık merkezi Şifa Hastanesi'nin ve kuzeydeki diğer hastanelerin faaliyete geçirilmesi için acil müdahale çağrısında bulundu.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığının, uluslararası kuruluşlarla iş birliği içinde sağlık uzmanı desteği aldığını belirten Kudra, yaralıların hayatının kurtarılması için daha fazla sağlık ekibine ihtiyaç duyulduğunun altını çizdi.

"Sağlık koşulları tarif edilemeyecek derecede felaket seviyelere ulaştı"

Kudra, sahra hastanelerinin Gazze'deki hastanelerin yükünü azalttığına dikkati çekerek, uluslararası kuruluşlardan ve ülkelerden Gazze Şeridi genelinde çok sayıda enfeksiyonun tedavisi için donanımlı sahra hastanelerinin kurulması talebinde bulundu.

Nüfusu 2,3 milyon olan Gazze'de yerinden edilenlere ilişkin Kudra, "Yerinden edilenlerin insani ve sağlık koşulları tarif edilemeyecek derecede felaket seviyelere ulaştı. 1,9 milyondan fazla yerinden edilmiş kişi su, yiyecek ve ilaçtan yoksun durumda." dedi.