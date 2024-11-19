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İHA

İsrail'in Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırılar 410 gündür devam ediyor.

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail güçlerinin son 24 saatte düzenlediği 3 saldırıda 50 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 110 Filistinlinin ise yaralandığı belirtildi.

TOPLAM CAN KAYBI 43 BİN 972'Yİ BULDU

Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023 tarihinde başlayan saldırılarda toplam can kaybının 43 bin 972'ye, yaralı sayısının ise 104 bin 8'e yükseldiği bildirildi.