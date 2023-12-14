Gazze'de soykırım var! Ölü sayısı 18 bin 787'ye çıktı İsrail'in 7 Ekim'den bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde öldürülenlerin sayısı son 24 saatte 179 artarak 18 bin 787'ye yükseldi.

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AA

7 Ekim tarihinden bu yana Gazze'de vahşi bir soykırım yaşanıyor.

İsrail ordusu, bir ayı aşkın süredir bombardımana tuttuğu Gazze'yi adeta yerle bir etti.

Gece gündüz demeden havadan ve karadan saldırılan bölgede, insani ihtiyaçlar dahi karşılanamıyor.

Yakıt, elektrik, gıda ve birçok eksiğin yaşandığı bölgede binlerce insan can veriyor.

Son durumu aktardı

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in devam eden saldırılarına ilişkin bilgi verdi.

Son 24 saatte Gazze'deki hastanelere 179 cenaze ile 303 yaralının getirildiğini aktaran Kudra, çok sayıda cenazenin enkaz altında ve yol kenarlarında kaldığını belirtti.

Ölü sayısı 18 bin 787'ye çıktı

Kudra, İsrail'in saldırılarında 7 Ekim'den bu yana öldürülen Filistinlilerin sayısının 18 bin 787'ye, yaralıların sayısının da 50 bin 897'ye çıktığını bildirdi.

İsrail, Gazze'nin kuzeyindeki halkı göç ettirmek için sağlık sistemine saldırıyor

İsrail'in Kemal Advan Hastanesi'ni askeri kışlaya ve amaçları için tiyatro sahnesine çevirdiğini belirten Kudra, hasta ve yaralıları hastaneyi boşaltmaları için tehdit ederek hiçbir ilaç ve tıbbi malzemenin bulunmadığı Şifa Hastanesi'ne gitmelerini istediğini hatırlattı.

Kudra, İsrail askerlerinin, Kemal Advan Hastanesi'ndeki 12 çocuğu süt ve yaşam destek ünitesinden mahrum bırakarak hayatlarını tehdit ettiğini vurguladı.

İsrail'in Kemal Advan Hastanesi Müdür Ahmed el-Kahlut ile 70'ten fazla yaralı ve sağlık personelini alıkoyduğunu hatırlatan Kudra, İsrail ordusunun Kemal Advan Hastanesi'ne yaptıklarını, El-Avde Hastanesi'ne yapmasından endişe duyduğunu ifade etti.

Kudra, İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki bölge halkını göçe zorlamak için sağlık sistemini kasıtlı olarak yok ettiğini vurguladı.

Gazze Şeridi'nin güneyindeki hastanelerde kabul ve tedavi durumunun çok kötü halde olduğunu belirten Kudra, sağlık ekiplerinin hastanelerdeki aşırı kalabalık nedeniyle durumu kritik olan vakalar arasında seçim yapmak zorunda kaldığını belirtti.

Uluslararası kurumlara çağrısını yineledi

Kudra, uluslararası kurumlara ilaç, tıbbi malzeme, yakıt ve sağlık ekibi desteği çağrısını yineledi.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü, uluslararası kuruluşlara hitaben, şu ifadeleri kullandı:

700 binden fazla çocuk, 50 binden fazla kadın, 350 kronik hasta, 1100 diyaliz hastası, binlerce yaralıya ve barınma merkezlerine temel yaşam gereksinimleri ile sağlık hizmetlerinin sağlanması için uluslararası kuruluşlara çağrıda bulunuyoruz.

İsrail'in 38 sağlık personelini alıkoyduğunu aktaran Kudra, 300 sağlık çalışanını öldürdüğünü, 102 ambulansı kullanılmaz hale getirdiğini belirtti.

138 sağlık kuruluşu hedef alındı

Sözcü Kudra, İsrail'in Gazze'de 138 sağlık kuruluşunu hedef aldığını, 22 hastane ile 52 sağlık merkezini hizmet dışı bıraktığını aktardı.

Yaralıların tedavi amaçlı Gazze'den çıkışına ilişkin Kudra, izlenilen yöntemin yaralıların ölümüne yol açtığını ve daha etkili bir mekanizma kurulması gerektiğini vurguladı.

Kudra, Gazze'de çocuk aşılarının tükendiğini ifade ederek bir sağlık felaketinin önüne geçmek için gerekli aşıların acilen sağlanması gerektiğini belirtti.

Kalabalık barınma merkezlerindeki durumun zorluğuna da dikkati çeken Kudra, salgın ve bulaşıcı hastalıklar, sağlık hizmetinin olmayışı, yetersiz beslenme, su ve hijyen malzemesi eksikliği nedeniyle on binlerce kişinin ölmesinden duyduğu endişeyi ifade etti.

Kudra, barınma merkezlerinden 327 bin bulaşıcı hastalık vakasının sağlık merkezlerine ulaştığı bilgisini vererek bunun sağlık merkezlerine ulaşabilenlerin sayısı olduğunu ve asıl rakamın bundan daha fazla olabileceğini kaydetti.

Gazze'nin güneyindeki Han Yunus ve Refah'ın batısında yerinden edilen Filistinlilerin sayısının arttığını belirten Kudra, yerinden edilmiş kişiler için mobil klinikler ve sağlık noktaları kurulması çağrısını yineledi.

İnsani koridorun açılmasını talep etti

Kudra, İsrail'in kasıtlı olarak sağlık sistemini çökmüş halde tuttuğunu ve Gazze'ye getirilen tıbbi yardımları kontrol ettiğini belirterek, tıbbi malzeme ve yakıtın Gazze'deki tüm hastanelere ulaştırılması için güvenli bir insani koridorun açılmasını talep etti.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kudra, İsrail saldırıları nedeniyle Gazze'nin kuzeyindeki hastanelerin hizmet dışı kalmasının ardından hem yaralı ve hastalar hem yerinden edilen kişilerin sığındığı bölgenin en büyük sağlık tesisi Şifa Hastanesi'nin ilaç ve yakıt ihtiyacının karşılanması için uluslararası kurumlara acil müdahale çağrısını yineledi.

İsrail saldırılarının 69'uncu gününde Kudra, tüm ülkelere ve uluslararası kuruluşlara hasta ve yaralıların hayatını kurtarmak için bir kez daha Gazze Şeridi'nin kuzeyine sahra hastaneleri kurma çağrısında bulundu.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)