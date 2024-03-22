Gazze'de sular durulmuyor! DSÖ Şifa Hastanesi'ndeki sağlık personelleriyle irtibatı kaybetti Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Gazze'nin kuzeyinde bulunan Şifa Hastanesi'ndeki sağlık personellerine ulaşamadıklarını ve erişimin artık imkansız olduğunu açıkladı.

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DHA

Gazze'de 168 gündür saldırılar devam ediyor...

Genç-yaşlı, kadın-çocuk demeden saldıran İsrail, insanlık ve savaş suçu işlemeyi sürdürüyor.

İsrail son olarak, binlerce kişinin bulunduğu Gazze'nin kuzeyinde bulunan Şifa Hastanesi'ne yaptığı saldırıyla onlarca sivili hayattan kopardı.

Dünya Sağlı Örgütü, yapılan saldırılarda hastanede bulunan personellerine ilişkin açıklama yaptı.

Personellerden bilgi alınmıyor

DSÖ Genel Direktörü Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus dün yaptığı açıklamada, Şifa Hastanesi'ne düzenlenen saldırılar sebebiyle DSÖ çalışanlarıyla iletişim kuramadıklarını ve hastaların durumları hakkında bilgi alamadıklarını belirtti.

"DSÖ Şifa Hastanesi'ndeki sağlık personeliyle irtibatı kaybetti

Yapılan açıklamanın devamında şu ifadeleri kullandı:

“DSÖ ve ortaklarımız, devam eden baskının başlamasından bu yana Gazze'nin kuzeyindeki Şifa Hastanesi'ndeki sağlık personeliyle irtibatı kaybetti ve hastaların durumu ve gerekli bakımı alıp almadıkları hakkında bilgi arıyoruz. Şifa'ya erişim artık imkansız ve sağlık çalışanlarının gözaltına alındığına dair haberler var. Bugün Şifa'ya yapılması planlanan bir ziyaret, güvenlik yetersizliği nedeniyle iptal edilmek zorunda kaldı.

"Hastaneler savaş alanı değildir"

Devam eden bu durum (saldırılar), hastanenin asgari düzeyde de olsa işlevini yerine getirmesini etkileyebilir ve insanları kritik, hayat kurtarıcı bakımdan mahrum bırakabilir. Bir kez daha tekrarlıyoruz, hastaneler savaş alanı değildir. Uluslararası insani hukuka uygun olarak korunmalıdırlar.”

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)