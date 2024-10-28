Gazze'de sürpriz ateşkes görüşmesi

Haber Merkezi

İsrail ordusunun saldırılarını yoğunlaştırdığı Gazze'de ateşkes görüşmelerinde yeni aşama bugün Katar'ın başkenti Doha'da başlıyor.

GÖRÜŞMELER BUGÜN BAŞLIYOR

Görüşmeler hakkında bilgi sahibi Katarlı bir yetkilinin Reuters'a verdiği bilgiye göre, Amerikan istihbarat teşkilatı CIA ile İsrail istihbarat örgütü MOSSAD'ın direktörleri bugün Doha'da Katar Başbakanı Muhammed bin Abdurrahman es Sani ile bir araya gelecek.

Doha'da, kısa vadeli yeni bir Gazze ateşkes anlaşması ve İsrail'in Filistinli tutukluları serbest bırakmasına karşılık Hamas'ın da bazı rehineleri serbest bırakması için müzakerelere başlayacak.

1 AYDAN KISA SÜRECEK BİR ATEŞKES ANLAŞMASI ÖNGÖRÜLÜYOR

Yetkili, görüşmelerin İsrail ve Hamas'ın Gazze'de bir aydan kısa sürecek bir ateşkesi kabul etmelerini sağlamayı amaçladığını ve bunun daha kalıcı bir anlaşmanın yolunu açacağını umduklarını söyledi.

Ancak anlaşmanın bir parçası olarak hangi ya da kaç rehine ve tutuklunun serbest bırakılacağına ilişkin ayrıntıların henüz netleşmediğini belirtti.