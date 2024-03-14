Gazze'de tüm ailesini kaybeden küçük kız yaşam mücadelesi veriyor

Gazze halkı 5 aydır süren bombardımanların altında hayatta kalmaya çalışıyor.
Her geçen gün şiddeti artırılan saldırılar aralıksız olarak devam ediyor.
Özellikle kadın ve çocukların hayatını kaybettiği saldırılarda can kaybı her geçen gün artıyor.
Travma yaşıyor
Saldırılardan sağ kurtulan çocukların yaşadıkları ise travma etkisi yaratıyor.
Bu çocuklardan biri de 11 yaşındaki Rezzan Münir Arafat...
Tüm ailesini kaybetti
İsrail ordusunun Gazze'ye düzenlediği saldırıda tüm ailesini kaybeden Arafat, tek başına yaşam mücadelesi veriyor.
Ağlama krizleri geçiriyor
Saldırı sonucu sol ayağını kaybeden Arafat, yaşadığı travmanın etkisiyle sık sık ağlama krizleri yaşıyor.
Aile fertlerini hatırlayınca üzüntü yaşayan Arafat, dayısının ailesiyle Refah'taki bir okula sığındı.
Hayali protez bacağa kavuşmak
Küçük kızın tek hayali, protez bacağa kavuşarak yaşıtları gibi tekerlekli sandalyeye bağlı kalmadan özgürce hareket etmek.
.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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