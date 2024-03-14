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Gazze'de tüm ailesini kaybeden küçük kız yaşam mücadelesi veriyor

Gazze'de tüm ailesini kaybeden küçük kız yaşam mücadelesi veriyor İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında tüm ailesini ve tek bacağını kaybeden küçük kız, sığındığı okulda yaşam mücadelesi verirken protez bacağın hayalini kuruyor.