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İsrail, Hamas'ın 7 Ekim'de düzenlediği Aksa Tufanı baskını bahane ederek Gazze'de adeta yeni bir soykırıma girişti.
Sivil hedefleri gözetmeden Gazze'yi bombalayan İsrail ordusu, yeni bir katliama imza attı.
İçinde binden fazla hasta, hasta yakını, doktor ve sığınmacının olduğu öğrenilen el-Ehli Baptist Hastanesine düzenlenen saldırıda bine yakın insanın hayatını kaybettiği belirtildi.
Hande Fırat, gözyaşlarını tutamadı
CNN Türk yayınında saldırıyla ilgili bilgileri aktaran Hande Fırat, hastanede can vermiş çocukların görüntülerini görünce gözyaşlarına hakim olamadı.
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