Gazze'de Yahudi yerleşimciler Filistinlilerin evlerini ateş verdi Gece saatlerinde Filistinlilere ait bir eve giren Yahudi yerleşimciler, evi ve bir arabayı ateşe vererek küle çevirirken, 7 Ekim'den bu yana saldırılar sırasında 460 Filistinlinin hayatını kaybettiği kaydedildi.

AA

Gazze'de İsrail saldırıları devam ediyor.

İsrail ordusunun yanı sıra Yahudi yerleşimcilerin de saldırılarına uğrayan Filistinlililer tüm bu hengamenin ardından yaşam mücadelesi veriyor.

Son olarak Batı Şeria'nın Nablus kentinde yer alan Lubben eş-Şarkiyye Köyü Yerel Meclis Başkanı Yakub Uveys, fanatik Yahudi yerleşimcilerin köye saldırdıklarını belirtti.

Evleri ateşe verip arabaları yaktılar

Gece saatlerinde köye sızan fanatik Yahudi yerleşimcilerin Filistinlilere ait bir evi ve bir aracı ateşe verdiklerini ifade eden Uveys, saldırganların ayrıca Filistinlilerin evlerine İbranice sloganlar yazdıklarını kaydetti.

Filistinlilere yönelik saldırılar artıyor

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te İsrail askerleri ile Yahudi yerleşimcilerin Filistinlilere yönelik baskın ve saldırılarında artış yaşanıyor.

Yahudi yerleşimciler 460 kişiyi öldürdü

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 460 Filistinli hayatını kaybetti.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)