Gazze'de Yahudi yerleşimciler insani yardımları engellemeye çalıştı İsrail ordusu Gazze'ye yönelik saldırılarını sürdürürken sivil fanatik Yahudi yerleşimciler İsrail polisinin gözetimi altında insani yardım tırlarını durdurarak yetkileri varmış gibi denetlediler.

AA

İsrail ordusunun Gazze'ye yönelik zulmü devam ediyor.

Tüm uluslararası uyarıları hiçe sayan İsrail hedef gözetmeksizin bombalamayı sürdürüyor.

Gazze halkı bir yandan saldırılara direnmeye çalışırken bir yadan da açlıkla mücadele ediyor.

Yardımları engelleme girişimleri devam etti

İsrail'de fanatik Yahudi yerleşimcilerin, 2,3 milyon Filistinlinin çoğunluğunun açlık yaşadığı, temiz su ve barınmadan yoksun yaşam mücadelesi verdiği Gazze Şeridi'ne insanı yardımları engelleme girişimi devam etti.

Fanatik Yahudi yerleşimciler yardım tırlarını kontrol etti

Gazze Şeridi yakınlarındaki Usdud Limanı çıkışında toplanan yerleşimciler, İsrail polisinin gözetiminde, buradan ayrılan tırları durdurup, evraklarını isteyerek ne taşıdıklarını ve nereye gittiklerini kontrol etti.

İsrail polisinin, fanatik Yahudi yerleşimcilerin insani yardım tırlarına yaptığı denetimlere müdahale etmemesi dikkati çekti.

"Bize göre tüm Gazze halkı teröristtir"

Soyadını vermek istemeyen Kudüs sakini Yahudi yerleşimci Şaron, Gazze Şeridi'ndeki Hamas'a oksijen taşıyan tırları durdurmak için geldiğini söyleyerek, "Gazze bir toprak parçası bir devlet, ülke. Bize göre tüm Gazze halkı terörist." dedi.

Gazze'ye gönderilecek gıda, yakıt ve diğer yardımların Hamas'a gittiğini ileri süren Şaron, insan hakları örgütleri ve yardım kuruluşlarının yaptığı "insanlık felaketi" uyarılarına rağmen İngiltere ve ABD'nin Irak'ı, Afganistan'ı bombalarken acımasız olduğunu söyledi.

"İslam bizden nefret ediyor. Şimdi bedel ödeme zamanı"

Şaron, Gazze'yi "çok kötü bir yer" şeklinde niteleyerek sözlerine şöyle devam etti,

"İsrail'e, Tevrat'ta bize vadedilen topraklara adalet içinde yaşamak için geldik. Bu insanlar bize ateş ediyor. Gazze'de 7 Ekim olayları yaşandığında insanlar kutladı, hiç üzgün değillerdi. İslam bizden nefret ediyor. Şimdi bedel ödeme zamanı."

"Bundan 18 yıl önce Gazze bizimdi"

İsrail'in Gazze Şeridi'nde yasa dışı Yahudi yerleşim yerleri kurması halinde burada yaşama konusundaki düşüncesi sorulan Şaron, "Gazze'de yerleşim yerleri kurulursa çok mutlu oluruz. Bunlar yerleşim değil, Gazze 2000 bin yıl önce de 500 yıl önce de Yahudi şehriydi. Bundan 18 yıl önce Gazze bizimdi." dedi.

İnsani yardımlar engelleniyor

Fanatik Yahudi yerleşimciler, zorunlu açlığa maruz bırakılan, temiz suya ulaşamayan ve barınma krizi yaşayan Filistinliler için Gazze Şeridi'ne gönderilen insani yardımların engellenmesi amacıyla protestolar düzenliyor.

İsrail merkezli Kanal 12 televizyonunun yaptığı bir ankete göre, İsraillilerin yüzde 72'si, Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirler geri getirilmeden buraya insani yardım gönderilmesine karşı çıkıyor.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)