Gazze'de yardım kuruluşuna İsrail saldırısı: Dünyadan kınama mesajları İsrail ordusunun uluslarası yardım kuruluşu aracını bombalaması sonucunda 7 kişi hayatını kaybetti. Aylardır Gazze zulmüne sessiz kalanlar, saldırıda ölenlerin Batı uyruklu olduğunu öğrenince kınama mesajlarını yayınlayarak seslerini yükseltti.

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AA

İsrail ordusu Gazze halkına saldırmaya devam ediyor.

Hedef gözetmeksizin saldırılarını sürdüren İsrail, bu kez uluslararası yardım kuruluşu aracını bombaladı.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın yerel kaynaklara dayandırdığı haberine göre; İsrail güçleri, Deyr el-Belah şehrinin batısındaki sahil yolunda sivil aracı hedef aldı.

7 kişi hayatını kaybetti

Saldırıda, World Central Kitchen (WCK) isimli uluslararası gıda yardım kuruluşunun Avustralya, Polonya, Birleşik Krallık, ABD-Kanada ve Filistin uyruklu 7 çalışanı yaşamını yitirdi.

Saldırı sonrası aylardır Gazze'de yaşanan zulme göz yuman ve sessiz kalan dünya kamuoyu, ölen vatandaşların batılı olduğu ortaya çıkınca peş peşe açıklamalarda bulundu.

"Siviller asla hedef olmamalı

WCK'den yapılan açıklamada, Gazze'deki insani yemek yardımı çalışmalarına katılan çalışanlarının İsrail ordusunun saldırısında öldürüldüğü haberlerini aldıklarını belirtilerek, "Bu bir trajedi. İnsani yardım çalışanları ve siviller asla ve asla bir hedef olmamalı." ifadesi kullanıldı.

"Kapsamlı inceleme yürütülüyor"

İsrail ordusundan yapılan açıklamada da, "Ordu, bu trajik olayın koşullarını anlamak için en üst düzeyde kapsamlı bir inceleme yürütüyor." denildi.

Sosyal medyada, Avustralyalı kadın yardım çalışanının Gazze'deki Deir el-Belah'ta mutfakta sivillere dağıtmak için pişirilen yemekleri gösterdiği görüntüler paylaşıldı.

Öte yandan İsrail savaş uçakları, Deyr el-Belah'ın El-Hakar bölgesindeki El-Beşir Camisi'ne hava saldırısı düzenledi.

Saldırıda bir çocuk yaşamını yitirdi, 20 kişi yaralandı.

Merkezi ABD'nin başkenti Washington'da bulunan yardım kuruluşu Dünya Merkezi Mutfağı'ndan (World Central Kitchen-WCK) yapılan açıklamada, "Dünya Merkezi Mutfağı, ekibimizin 7 üyesinin Gazze'de İsrail ordusu tarafından düzenlenen saldırıda öldürüldüğünü üzüntüyle teyit ediyor." ifadesine yer verildi.

Yaşamını yitiren çalışanların Avustralya, Polonya, Birleşik Krallık, ABD-Kanada ve Filistin uyruklu oldukları aktarılan açıklamada, ekibin saldırı sırasında çatışmasızlık bölgesinde kuruluş logosu taşıyan 2 zırhlı araç içerisinde bulunduğu kaydedildi.

100 ton gıda yardımı bıraktılar

Açıklamada, İsrail ordusu ile koordine içerisinde hareket edilmesine rağmen 100 ton gıda yardımı bıraktığı ambardan ayrıldıktan sonra hedef alındığı bilgisi paylaşıldı.

WCK'nin bölgedeki operasyonlarını derhal durdurduğu ifade edilen açıklamada, gelecekteki çalışmalar için de yakın zamanda karar alınacağı belirtildi.

"Bu insani kuruluşlara karşı bir saldırıdır"

Kuruluşun üst düzey yöneticisi Erin Gore, saldırı için "Bu sadece WCK'ye yönelik değil, gıdanın bir savaş silahı olarak kullanıldığı acil durumlarda gönüllü olan insani kuruluşlara karşı bir saldırı." ifadesini kullandı.

Gore, İsrail ordusunca yapılan saldırıda hayatını kaybedenler nedeniyle üzgün ve dehşet içinde olduğunu vurgulayarak, WCK çalışanlarının "insanlığın her şeyin üzerinde olduğunu gösterme" kararlılığının her zaman hatırlanacağını kaydetti.

Yardım konvoyu saldırı öncesi İsrail ordusunu bilgilendirdi

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde, İsrail ordusunun olayı soruşturduğu ve ilk belirlemelere göre, saldırının "insani yardımların Gazze'deki geçici limandan Deir el-Belah bölgesindeki depoya aktarılırken" gerçekleştiği kaydedildi.

Yardım konvoyunun saldırı öncesinde İsrail ordusuyla koordinasyon sağladığı belirtilen haberde, İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi'nin, Güney Komutanlığı ve ordunun sivil idari işlerine bakan COGAT ile "tehlikeli" diye nitelediği, olayın detaylarını görüştüğü paylaşıldı.

Uluslararası topluma sunulacak

Güvenlik kaynaklarının, saldırıyı "uluslararası düzeyde en zor olay" olarak değerlendirdiği aktarılan haberde, ordunun soruşturmasının sonuçlarının, kamuoyu ve uluslararası topluma sunulacağı ifade edildi.

"Bu bir trajedi"

WCK, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Gazze'de yemek yardımı çalışmalarına katılan çalışanlarının İsrail ordusunun saldırısında öldürüldüğü haberini aldıklarını belirterek, "Bu, bir trajedi. İnsani yardım çalışanları ve siviller asla ve asla hedef olmamalı." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Dünyaca ünlü İspanyol kökenli şef Jose Andres'in kurucusu olduğu, kâr amacı gütmeyen sivil toplum kuruluşu Dünya Merkezi Mutfağı, Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında Türkiye'de kurduğu mutfaklarda depremzedelere sıcak yemek sunmuştu.

"İsrail'in bu saldırısı bir korkutma mesajıdır"

Filistinli direniş gruplarından konuya ilişkin yapılan ortak yazılı açıklamada "İsrail'in bu saldırısının tüm dünyaya, Filistinlilerin acılarını hafifletmeye çalışan tüm uluslararası ve insani çabalar için, bir korkutma mesajı" olduğu kaydedildi.

"Vahşi hava saldırısı" ve "katliam" şeklinde nitelenen bombardımanda, öldürülen aralarında Batı uyrukluların bulunduğu 7 personelin "Filistin halkının dostları" olduğu ifade edildi.

ABD'ye çağrıda bulundu

Uluslararası ve küresel çaba gerektiren bir suç olan bu saldırının sağlam bir uluslararası hamle olmadan sona erdirilemeyeceği vurgulanan Filistinli grupların açıklamasında, ABD yönetimine "İsrail'in yanında yer almayı bırakması ve bu ülkenin devam eden saldırılarını ve tüm insani, hukuki yasa ve sözleşmeleri ihlal etmesini örtbas etmeyi bırakması" çağrısında bulunuldu.

Hamas saldırıya tepki gösterdi

Hamas’tan yapılan yazılı açıklamada ise “Hamas, Siyonist işgal ordusunun Deyr el-Belah’ın güneyindeki WCK personelini hedef almasını en güçlü ifadelerle kınıyor.” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, bu suçun İsrail’in Gazze Şeridi’nde uluslararası insani yardım kuruluşları personeli dahil, savunmasız sivil insanlara yönelik sistematik katliamını sürdürmesinin bir kanıtı olduğuna dikkati çekilerek, İsrail’in bu kuruluşların çalışanlarını "terörize ederek", insani misyonlarını sürdürmelerini engellemeye çalıştığı vurgulandı.

Uluslararası topluma ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne, bu “iğrenç” eylemi kınama çağrısı yapılan açıklamada, bu tarafların Gazze Şeridi'ndeki Filistin halkına karşı işlediği suçlara ve saldırılara son vermek için harekete geçmeleri gerektiği kaydedildi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)