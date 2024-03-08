Gazze'de yardım paraşütü faciası! Koliler halkın üzerine düştü: Ölü ve yaralılar var Hava yoluyla Gazze'ye indirilen yardımlara bağlı olan paraşütlerin açılmaması nedeniyle havadan atılan kutular, yardım için bekleyen halkın üzerine düşünce facia yaşandı.

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AA

Gazze'de korku dolu anlar yaşandı.

Bölgede yardım taşıyan uçakların havadan indirdiği insani yardım kutularının paraşütleri açılmadı.

Bunun üzerine kutular tek tek, bölgede yardım bekleyen Filistinlilerin üzerine düştü.

Yaşanan facianın ardından ölen ve yaralananların olduğu bildirildi.

Yaralılar hastaneye sevk edildi

Hastane kaynakları da Gazze'deki ihtiyaç sahiplerinin havadan bırakılan yardımların inmesini beklediğini, paraşütlerin açılmaması nedeniyle hızla düşen kutuların isabet etmesi sonucu ölen ve yaralananların olduğunu doğruladı.

Kaynaklar, yaralıların Gazze kentindeki Şifa ve el-Ehli Baptist Hastanelerine götürüldüğünü kaydetti.

Daha önce de zor anlar yaşandı

Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri, Ürdün, Katar, Umman ve Bahreyn, son bir haftadır Gazze Şeridi'ne havadan yardım indirilmesine yönelik ortak operasyonlar düzenliyor.

Daha önce de Gazze'ye havadan atılan yardımların denize düşmesi nedeniyle yardımlara ulaşmak isteyen Filistinliler zor anlar yaşamıştı.

Bazılarının küçük balıkçı tekneleriyle bazılarının ise yüzerek insani yardımlara ulaşmak için denize girdikleri görülmüştü.

Can kaybında bilanço artıyor

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 13 bin 430’u çocuk olmak üzere 30 bin 800 Filistinli öldürüldü, 72 bin 298 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)