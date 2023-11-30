Gazze'deki 2 İsrailli rehine daha Kızılhaç'a teslim edildi Hamas'ın abluka altındaki Gazze Şeridi'nde 2 İsrailli esiri ülkelerine getirilmek üzere Uluslararası Kızılhaç Komitesi yetkililerine teslim ettiği bildirildi.

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AA

İsrail'in Gazze'ye 7 Ekim'de başlattığı saldırılar, sivil katliama ve işgale dönüştü.

Hamas'ın baskınında rehin alınan 240 israilli ve yabancı uyrukluyu kurtarma bahanesiyle düzenlenen saldırılarda Gazze'nin kuzeyinde büyük yıkım meydana geldi.

15 binden fazla Fİlistinlinin katledildiği saldırılar boyunca 1 milyondan fazla sivil, evlerini terk etmek zorunda kaldı.

İnsanı ara konusunda anlaştılar

İsrail ile Hamas arasında arabulucular vasıtasıyla gerçekleştirilen rehine takası görüşmelerinde, insani ara şartıyla anlaşma sağlandı.

İlk olarak 4 gün olarak açıklanan insanı ara daha sonra 3 gün daha uzatılmıştı.

2 İsrailli daha teslim edildi

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Kızılhaç'ın, Gazze'deki 2 İsrailli esiri teslim aldığını ilettiği aktarıldı.

Söz konusu esirlerin İsrail'e doğru yola çıktığı ifade edilen açıklamada, birkaç saat içinde başka İsrailli esirlerin de Kızılhaç yetkililerine teslim edilmesinin beklendiği kaydedildi.

Esir takası süreci

İsrail ile Hamas arasında varılan "insani ara" uzlaşısı kapsamındaki esir takası mutabakatı çerçevesinde şu ana kadar Gazze Şeridi'nden 75 İsrailli esir, İsrail hapishanelerinden de 210 Filistinli esir serbest bırakıldı.

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Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)