İsrail’in Gazze’deki hastaneye yaptığı hain saldırıda yüzlerce sivil hayatını kaybetti.
Doğrudan sivilleri hedef alan bombalı saldırılar sonrası aralarında çoğunlukla çocuk, yaşlı ve kadınların bulunduğu en az 500 kişi hayatını kaybetti.
Camilerden sela okundu
Hain saldırıların ardından İsrail'in zalimliklerine tepkiler çığ gibi büyürken, hastanenin bombalanması sonucu hayatını kaybedenler için yurt genelindeki camilerde selalar okundu.
Gıyabi cenaze namazı kılındı
Öğle ezanı öncesi okunan selaların ardından hayatını kaybedenler için namazın ardından Kur'an-ı Kerim okunarak dua edildi ve gıyabı cenaze namazı kılındı.
Ali Erbaş'tan açıklama
Konuyla ilgili Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan da açıklama geldi.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Erbaş, şunları kaydetti:
İsrail'in Filistin'de yaptığı saldırılarda vahşice katledilen Müslüman kardeşlerimiz için bugün öğle namazı öncesi bütün camilerde selalar okunacak ve öğle namazını müteakip gıyabi cenaze namazı kılınacaktır.
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