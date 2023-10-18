Gazze'deki hastane saldırısında hayatını kaybedenler için tüm camilerde selalar okundu İsrail’in Gazze’deki hastaneye yaptığı hain saldırıda hayatını kaybedenler için Türkiye genelindeki camilerde selalar okundu.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin ensonhaber.com İsrail’in Gazze’deki hastaneye yaptığı hain saldırıda yüzlerce sivil hayatını kaybetti. Doğrudan sivilleri hedef alan bombalı saldırılar sonrası aralarında çoğunlukla çocuk, yaşlı ve kadınların bulunduğu en az 500 kişi hayatını kaybetti. Camilerden sela okundu Hain saldırıların ardından İsrail'in zalimliklerine tepkiler çığ gibi büyürken, hastanenin bombalanması sonucu hayatını kaybedenler için yurt genelindeki camilerde selalar okundu. Gıyabi cenaze namazı kılındı Öğle ezanı öncesi okunan selaların ardından hayatını kaybedenler için namazın ardından Kur'an-ı Kerim okunarak dua edildi ve gıyabı cenaze namazı kılındı. Ali Erbaş'tan açıklama Konuyla ilgili Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan da açıklama geldi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Erbaş, şunları kaydetti: İsrail'in Filistin'de yaptığı saldırılarda vahşice katledilen Müslüman kardeşlerimiz için bugün öğle namazı öncesi bütün camilerde selalar okunacak ve öğle namazını müteakip gıyabi cenaze namazı kılınacaktır.